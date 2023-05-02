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Бригиневич Виктор Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бригиневич
Имя
Виктор
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
27 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 32
Источник
Скан
Оригинальная запись
22092. БРИГИНЕВИЧ, ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ. Гр. Рогачевск. у., Скородинск. в.; — Р. В. Т. Забайкальск. ж. д. Подлог, лиш. св. 10 л. Исп. 27 дек. 920.

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