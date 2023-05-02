Довжко Осип Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Довжко
- Имя
- Осип
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 70
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 64533. довжко, осипъ петровъ. К. Слуцк. у., Синодск. в., д. Нарешевичей, 25 л.; — Минск. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 21 Мая 907.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.