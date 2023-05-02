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Довжко Осип Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Довжко
Имя
Осип
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
21 май 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 70
Источник
Скан
Оригинальная запись
64533. довжко, осипъ петровъ. К. Слуцк. у., Синодск. в., д. Нарешевичей, 25 л.; — Минск. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 21 Мая 907.

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