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Акимов Федор Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Акимов
Имя
Федор
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
06 апрель 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 379
Источник
Скан
Оригинальная запись
16196. Акимов Федор Ильич. 23 л., г. Ленинграда. В. Т. У. В. О. Ст. ст. 2 ч. 74, 2 ч. 193⁴, 193⁶ п. "б", л. с. 1 г. 6 апр. 927.

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