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Ломакин Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ломакин
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
11 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 150
Источник
Скан
Оригинальная запись
26032. ЛОМАКИН, ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 55 л. Гр. Ставропольск. у., Донск. в. и с.; — Н. С. 6 р. Ставропольск. у. Винокур., пр. р. 1 г. Исп. 11 нояб. 920.

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