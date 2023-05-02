Кавалеров Иван Лазаревич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кавалеров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Лазаревич
- Дата исполнения приговора
- 19 сентябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 117
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4061. КАВАЛЕРОВ ИВАН ЛАЗАРЕВИЧ, 37 л., Ульяновск. у., Подкуровск. в., с. Солдатская-Ташла. Ульяновск. Губсуд. Ст. 180а, лиш. св. 2 ½ г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 19/ІХ—24.
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