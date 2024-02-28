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Малышев Максим Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малышев
Имя
Максим
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
27 июнь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 149
Источник
Скан
Оригинальная запись
66749. МАЛЫШЕВЪ, МАКСИМЪ ЕГОровъ. Лиш. ос. пр. изъ м. Чембар. у., Владыкинск. в., д. Соболевки, 25 л.; — Владимір. О. С., 134, 135, 149 и 1642 У., арест. отд. 3 г. Исп. 27 Іюня 907. | 904 51759 1642 У.

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