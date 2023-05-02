Баринова Мария Семеновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баринова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Семеновна
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 58
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1809. БАРИНОВА МАРИЯ СЕМЕНОВНА, 36 л., Осташковск. у., Ждановск. в., д. Иваново. Деж. Кам. Н. С. по дел. о самогоне г. Ленинграда. Ст. 140б, лиш. св. 1 ½ г. Приг. вступил в закон. силу 5 ноября 924.
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