Троян Тит Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Троян
- Имя
- Тит
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 20 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 411
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140161. ТРОЯНЪ, ТИТЪ ИВАНОВЪ. К. Оршанск. у., Мошковск. в., д. Логовъ, 30 л.; — З. Н. 2 уч. Могилев. у. 25 Апр. 909, 6 п. 13, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 20 Сент. 909.
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