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Валявский Федор Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Валявский
Имя
Федор
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
31 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
1368. ВАЛЯВСКИЙ ФЕДОР ПАВЛОВИЧ, 17 л., Красноярск. у., Уятск. в., д. Ольгино, Енисейск Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 4½ г. Исп. 31 июля 923.

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