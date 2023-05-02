Потемин Василий Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Потемин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 08 август 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 228
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2666. ПОТЕМИН, ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ, 21 г. Гр. Липецк. у., Семеновск. в., с. Головщины;—Дежурн. Кам. Н. С. Липецк. у. Дезерт., лишен. св. 1 г. Исп. 8 авг. 922.
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