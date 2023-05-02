Кудаев Ахмед
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кудаев
- Имя
- Ахмед
- Дата исполнения приговора
- 23 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 126
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 66098. КУДАЕВЪ, АХМЕДЪ. Жит. с. Хапцева, Нальчикск. окр., 35 л.; — Владикавказск. С. М. С., 169 М., тюр. 5 м. Исп. 23 Авг. 907.
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