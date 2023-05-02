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Логинов Алексей Дементьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Логинов
Имя
Алексей
Отчество
Дементьевич
Дата исполнения приговора
07 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 232
Источник
Скан
Оригинальная запись
8170. ЛОГИНОВ АЛЕКСЕЙ ДЕМЕНТЬЕВИЧ, 32 л., Акшинск. у., Мангуйск. в., с. Верхне-Ульхунского. Забайкальск. Губсуд. Ст. ст. 64, 76 ч. 1, лиш. св. и пор. пр. 5 л. Исп. 7 сент. 923.

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