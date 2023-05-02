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Щербинин Ефрем Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щербинин
Имя
Ефрем
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
10 ноябрь 1886
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 675
Источник
Скан
Оригинальная запись
29160. ЩЕРБИНИНЪ, Ефремъ Андреевъ. Кр. Балашов. у., Усть-Щербединск. в., с. Малаго Щербедина (хлѣбопаш.), 27 л.; приг. Балашев. Съѣзд. М. С., за покуш. на кражу, по 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на 9 м. Исп. 10 Нояб. 1886 г.

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