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Молочков-Яковлев Григорий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Молочков-Яковлев
Имя
Григорий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
09 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 236
Источник
Скан
Оригинальная запись
7513. МОЛОЧКОВ-ЯКОВЛЕВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 35 л., Петровск. у., Вязьминск. в., д. Лысовки Саратовск. Губсуд. Ст. 2 ч. 163, лиш. св. и пор. пр. 2 г. Приг. вступил в закон. силу 9 июня 924.

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