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Кучумова Мария Степановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кучумова
Имя
Мария
Отчество
Степановна
Дата исполнения приговора
20 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 221
Источник
Скан
Оригинальная запись
7788. КУЧУМОВА МАРИЯ СТЕПАНОВНА, 17 л., Пермск у., Чусовск в. и с. Пермск Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 4 г. Исп. 20 янв. 923.

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