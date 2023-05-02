Кучумова Мария Степановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кучумова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Степановна
- Дата исполнения приговора
- 20 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 221
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7788. КУЧУМОВА МАРИЯ СТЕПАНОВНА, 17 л., Пермск у., Чусовск в. и с. Пермск Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 4 г. Исп. 20 янв. 923.
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