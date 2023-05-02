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Иванова Лукерья Павловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванова
Имя
Лукерья
Отчество
Павловна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 86
Источник
Скан
Оригинальная запись
2726. ИВАНОВА, ЛУКЕРЬЯ ПАВЛОВНА, 23 л. Гр. Ельниск. у., Богородицк. в., д. Гудино; — Н. С. Яузск. у. г. Москвы. Укрыв., лиш. св. 5 л., по амнист. 6 Всер. С'езда Сов. приг. счит. условным.

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