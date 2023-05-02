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Орлов Василий Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Орлов
Имя
Василий
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
29 декабрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 220
Источник
Скан
Оригинальная запись
2395. ОРЛОВ, ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ, 24 л. Гр. Варнавинск. у., Белбажск. в., д. Макридина;— Н. С. 4 уч. Ковернинск. у. Ст. 180, лиш. св. 3 г. 4 м. и пор. пр. 6 л. Исп. 29 дек. 922.

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