Ефремов Михаил Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ефремов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 11 февраль 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 194
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20315. ЕФРЕМОВЪ (онъ же Хлѣбниковъ), Михаилъ Ѳедоровъ Кр. Тарусск. у., Высотинск. в., д. Чаусовой, 32 л.; приг. М. С. Сухарев. уч. г. Москвы, по 4 п. 14, 169, 170 и 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на 4 м. Исп. 11 Февр. 1887 г.
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