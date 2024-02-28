Ефремов Михаил Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремов Михаил Федоров

Ефремов Михаил Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ефремов
Имя
Михаил
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
11 февраль 1887
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 194
Источник
Скан
Оригинальная запись
20315. ЕФРЕМОВЪ (онъ же Хлѣбниковъ), Михаилъ Ѳедоровъ Кр. Тарусск. у., Высотинск. в., д. Чаусовой, 32 л.; приг. М. С. Сухарев. уч. г. Москвы, по 4 п. 14, 169, 170 и 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на 4 м. Исп. 11 Февр. 1887 г.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close