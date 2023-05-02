Острых Яков Тихонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстрых Яков Тихонов

Острых Яков Тихонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Острых
Имя
Яков
Отчество
Тихонов
Дата исполнения приговора
13 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 298
Источник
Скан
Оригинальная запись
137116. ОСТРЫХЪ, ЯКОВЪ ТИХОНОВЪ . К. Путивльск. у., Шалыгинск. н., с. Старикова, 28 л.;— Путивльск. У. С., 109 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 13 Авг. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close