Острых Яков Тихонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Острых
- Имя
- Яков
- Отчество
- Тихонов
- Дата исполнения приговора
- 13 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 298
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 137116. ОСТРЫХЪ, ЯКОВЪ ТИХОНОВЪ . К. Путивльск. у., Шалыгинск. н., с. Старикова, 28 л.;— Путивльск. У. С., 109 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 13 Авг. 909.
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