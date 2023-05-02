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Ольшевский Осип Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ольшевский
Имя
Осип
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
26 май 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
67539. ОЛЬШЕВСКІЙ, ОСИПЪ ПЕТРОВЪ (онъ же Юшинскій). К. Минск. у., Раковск. в., д, Стражевщины, 21 г.; — Г. С. 4 уч. г. Минска, 169, 2 и 8 п. 170 М., тюр. 9 м. Исп. 26 Мая 907. 905 76083 172 М. 

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