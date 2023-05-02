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Руднев Евгений Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Руднев
Имя
Евгений
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
16 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 300
Источник
Скан
Оригинальная запись
9539. РУДНЕВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, 41 г., Боровичск. у., Рядовск. в., с. Большого Крестова. Новгородск. Губсуд. Ст. ст. 92, 116, лиш. св. 2 г. Приг. вступил в закон. силу 16 марта 924.

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