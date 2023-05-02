Лапин Илларион Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛапин Илларион Никитин

Лапин Илларион Никитин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лапин
Имя
Илларион
Отчество
Никитин
Дата исполнения приговора
18 август 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 135
Источник
Скан
Оригинальная запись
66359. ЛАПИНЪ, ИЛЛАРІОНЪ НИКИТИНЪ. К. Спасск. у., Марасинск. в., д. Ярыклы, 66 л.; — Спасск. У. С., Казанск. г., 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 18 Авг. 907.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close