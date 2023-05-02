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Чачковский Бронислав Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чачковский
Имя
Бронислав
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 445
Источник
Скан
Оригинальная запись
141072. ЧАЧКОВСКІЙ, БРОНИСЛАВЪ Ивановъ. Мщ. зашт. г. Суража, Бѣлостокск. у., 16 л., рд. въ г. Бѣлостокѣ; — Гродненск. О. С. 7 Сент. 909, 140 и 1 ч. 1647 У., тюр. 8 м. Исп. 16 Окт. 909.

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