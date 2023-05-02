Мыхарщиков Константин Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мыхарщиков
- Имя
- Константин
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 13 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 166
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67240. МЫХАРЩИКОВЪ, КОНСТАНТИНЪ Андреевъ. К. Екатеринбург. у., Кыштымск. в. и зав., 31 г.; — У. Чл. О. С., по 2 уч. Екатеринбург. у., 172 М. (укрыв.), тюр. 3 м. Исп. 13 Авг. 907.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.