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Мыхарщиков Константин Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мыхарщиков
Имя
Константин
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
13 август 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 166
Источник
Скан
Оригинальная запись
67240. МЫХАРЩИКОВЪ, КОНСТАНТИНЪ Андреевъ. К. Екатеринбург. у., Кыштымск. в. и зав., 31 г.; — У. Чл. О. С., по 2 уч. Екатеринбург. у., 172 М. (укрыв.), тюр. 3 м. Исп. 13 Авг. 907. 

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