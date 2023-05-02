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Пронина Елена Ефимовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пронина
Имя
Елена
Отчество
Ефимовна
Дата исполнения приговора
31 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 264
Источник
Скан
Оригинальная запись
8760. ПРОНИНА, ЕЛЕНА ЕФИМОВНА, 32 л. Гр. Ливенск. у., в. и с. Знаменского; — С. 9 уч. г. Ростова (н/Д.). Кража, лиш. св. 6 м., по амн. нак. замен, пр. р. 2 м. Исп. 31 авг. 920.

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