Шишкин Филипп Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишкин Филипп Николаевич

Шишкин Филипп Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шишкин
Имя
Филипп
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
25 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 287
Источник
Скан
Оригинальная запись
30530. ШИШКИН, ФИЛИПП НИКОЛАЕВИЧ, 35 л. Гр. Малмыжск. у., Вавожск. в., д. Кайшура; — Н. С. 7 уч. Малмыжск. у. Оскорбление, лиш. св. ½ г. Исп. 25 сент 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close