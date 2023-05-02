Осипов Богдан Абрамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Осипов
- Имя
- Богдан
- Отчество
- Абрамов
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 187
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 49392. ОСИПОВЪ, БОГДАНЪ АБРАМОВЪ. Мщ. г. Телавы, 37 л.; — Кизляр. С. М. С., 173 М. и 567 У., тюр. 1 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 10 Мая 905.
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