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Осипов Богдан Абрамов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Осипов
Имя
Богдан
Отчество
Абрамов
Дата исполнения приговора
10 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 187
Источник
Скан
Оригинальная запись
49392. ОСИПОВЪ, БОГДАНЪ АБРАМОВЪ. Мщ. г. Телавы, 37 л.; — Кизляр. С. М. С., 173 М. и 567 У., тюр. 1 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 10 Мая 905.

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