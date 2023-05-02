Вейланд Осип Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вейланд
- Имя
- Осип
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 09 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 51
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45700. ВЕЙЛАНДЪ, ОСИПЪ АНТОНОВЪ. Не прип., 23 л., рд. Шавельск. у., Груздевск. в., въ д. Монюшкахъ; — Виленск. С. П., 19, 53 и 1 ч.1 п. 129 У., въ крѣп. на 6 м. Исп. 9 Апр. 905.
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