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Вейланд Осип Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вейланд
Имя
Осип
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
09 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 51
Источник
Скан
Оригинальная запись
45700. ВЕЙЛАНДЪ, ОСИПЪ АНТОНОВЪ. Не прип., 23 л., рд. Шавельск. у., Груздевск. в., въ д. Монюшкахъ; — Виленск. С. П., 19, 53 и 1 ч.1 п. 129 У., въ крѣп. на 6 м. Исп. 9 Апр. 905.

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