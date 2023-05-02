Соломатин Степан Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Соломатин
- Имя
- Степан
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 15 февраль 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 232
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7993. СОЛОМАТИН, СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ, 32 л. Гр. Мосальск. у., Мосурск. в., с. Кузьмина; — Н. С. Рогожско-Симоновск. уч. г. Москвы. Самогон, лиш. св. 5 л. Исп. 15 февр. 921.
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