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Ложкина Пелагея Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ложкина
Имя
Пелагея
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 232
Источник
Скан
Оригинальная запись
8193. ЛОЖКИНА ПЕЛАГЕЯ ВАСИЛЬЕВНА, 30 л., Нолинск. у., Сунск. в., д. Кокуйской. Вятск. Губсуд. Ст. 144, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 5 л. Исп. 28 сент. 923.

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