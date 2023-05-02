Самохвалов Федор Онисимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Самохвалов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Онисимович
- Дата исполнения приговора
- 20 август 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 235
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2898. САМОХВАЛОВ, ФЕДОР ОНИСИМОВИЧ, 32 л. Гр. Каменск. у., Катайск. в., с. Троицкого;— Н. С. 4 уч. Каменск. у. Конокрад., лиш. св. 2 г. Исп. 20 авг. 922.
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