Бурый Федот Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурый
- Имя
- Федот
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130459. БУРЫЙ, ФЕДОТЪ СТЕПАНОВЪ. К. Черниговск. у., Слабинск. в., с. Андреевки, 20 л.; — Г. С. 2 уч. г. Чернигова 22 Сент. 909, 1 п. 12 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 7 Окт. 909. | 908 46075 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 84656 и 908 г. № 46074.
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