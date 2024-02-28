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Бурый Федот Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бурый
Имя
Федот
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 49
Источник
Скан
Оригинальная запись
130459. БУРЫЙ, ФЕДОТЪ СТЕПАНОВЪ. К. Черниговск. у., Слабинск. в., с. Андреевки, 20 л.; — Г. С. 2 уч. г. Чернигова 22 Сент. 909, 1 п. 12 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 7 Окт. 909. | 908 46075 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 84656 и 908 г. № 46074.

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