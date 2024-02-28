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Богачев Михаил Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богачев
Имя
Михаил
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 36
Источник
Скан
Оригинальная запись
130111. БОГАЧЕВЪ, МИХАИЛЪ ИВАНОВЪ. К. Новоторж. у., Марьинск. в., д. Жданова, 30 л.; — М. С. 27 уч. г. СПБ. 19 Окт. 909, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 19 Окт. 909. | 908 31173 177 М.

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