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Сафонов Сергей Кирьянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сафонов
Имя
Сергей
Отчество
Кирьянович
Дата исполнения приговора
23 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
28525. САФОНОВ, СЕРГЕЙ КИРЬЯНОВИЧ, 42 л. Гр. Перемышльск. у., Желескевск. в., с. Козлова; — Н. С. Сокольническ. р. 2 отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 23 нояб. 920.

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