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Гнетов Петр Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гнетов
Имя
Петр
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
19 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
1526. Гнетов Петр Матвеевич, 27 л., Стерлитамакск. к-на, Федоровск. в., Дальне-Восточн. Крайсуд. Ст. 2ч. 184, лиш. св. Юл. Осужд. 19/ѴІІІ—26.

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