Сидорова Дарья Иулиановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сидорова
- Имя
- Дарья
- Отчество
- Иулиановна
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 311
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10663. СИДОРОВА ДАРЬЯ ИУЛИАНОВНА, 27 л., Ишимск. окр., Усть-Ламенск. в., д. Шабановой. Н. С. 5 уч. Ишимск. окр. Ст. ст. 3 ч. 16, 81г, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 23/Х—24.
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