Павлова Мария Матвеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павлова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Матвеевна
- Дата исполнения приговора
- 13 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 192
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27430. ПАВЛОВА, МАРИЯ МАТВЕЕВНА, 26 л. Гр. Владимирск. у., Борисовск. в., с. Броднец; — Н. С. при Совнарсуде г. Москвы. Укрыват. воров, пр. р. 6 м. Исп. 13 янв. 920.
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