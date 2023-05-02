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Леднев Николай Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Леднев
Имя
Николай
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
18 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 227
Источник
Скан
Оригинальная запись
8010. ЛЕДНЕВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 30 л., Галичск. у., Быковск. в., д. Артемьева. Особ. камер. Н. С. по дел. о самогоне, б. г. Петрограда. Ст. ст. 114а, 140а и 177, лиш. св. 3 г. Исп. 18 дек. 923.

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