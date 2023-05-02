Сафронов Дмитрий Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сафронов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 05 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 225
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28529. САФРОНОВ, ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ, 21 г. Гр. Малоярославецк. у., Володарск. в., д. Исаково; — Н. С. при Совнарсуде г. Москвы. Должн. прест., лиш. св. с лиш. пр. 7 м. и зач. 1 м. и 17 д. пр. з. Исп. 5 апр. 920.
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