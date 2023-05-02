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Дунаев Василий Герасимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дунаев
Имя
Василий
Отчество
Герасимович
Дата исполнения приговора
27 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 120
Источник
Скан
Оригинальная запись
4194. ДУНАЕВ ВАСИЛИЙ ГЕРАСИМОВИЧ, 37 л., Кинешемск. у., Углецк. в., с. Николаевского. Ив.-Вознесенск. Губсуд. Ст. ст. 105, 113 и 116, лиш. св. 1 г. Исп. 27 ноября 923.

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