Батовский Антон Станиславов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Батовский
- Имя
- Антон
- Отчество
- Станиславов
- Дата исполнения приговора
- 20 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100806. БАТОВСКІЙ, АНТОНЪ СТАНИславовъ (онъ же Батовскій), 36 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Варшавы; — М. С. 8 уч. г. Варшавы, 4 Іюля 911, 16¹ и 172 М. (покуш.), тюр. 6 м., съ зач. 4 м. и 18 дн. предв. заключ. Исп. 20 Іюля 911. | 909 61990 1654 У. | 94 24383 169 М. | 905 30053 1647 У. | 93 77741 169 М. | 95 43309 1655 У.
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