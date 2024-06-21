Уколов Андрей Аверьянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Уколов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Аверьянов
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 416
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140298. УКОЛОВЪ, АНДРЕЙ АВЕРЬЯНОВЪ. К. Каинск. у., Иткульск. в., д. Чулыма, 18 л.; — Томск. О. С., 114, 134, 135, 140, 148, 9 и 1 ч. 1647 У., тюр. 4 м. Исп. 14 Окт. 909.
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