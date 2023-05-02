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Ашихмин Гурьян Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ашихмин
Имя
Гурьян
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 21
Источник
Скан
Оригинальная запись
129702. ашихминъ, гурьянъ яковлевъ. К. Минусинск. у., Идринск. в., с. Отрока, 22 л.; — Красноярск. О. С., 15 Сент. 909, 134, 135, 149 и 1 ч. 1610 У., тюр. 2 м. Исп. 8 Окт. 909.

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