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Шестаков Михаил Фотиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шестаков
Имя
Михаил
Отчество
Фотиевич
Дата исполнения приговора
18 апрель 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
8204. ШЕСТАКОВ, МИХАИЛ ФОТИЕВИЧ, 27 л. Гр. Устюжск. у., Забелинск. в., д. Соловихи; - Н. С. 11 уч. Устюжск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 18 апр. 919.

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