Анисимов Федор Лаврентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Анисимов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Лаврентьев
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129542. Анисимовъ, федоръ лаврентьевъ. К. Кадников. у., Ухтомск. в., д. Савинской, 18 л.; — СПБ. О. С. 15 Сент. 909, 170¹ М., тюр. 7 м. Исп. 20 Окт. 909.
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