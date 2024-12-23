Цишевич Герасим Лукин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цишевич
- Имя
- Герасим
- Отчество
- Лукин
- Дата исполнения приговора
- 12 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 269
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36586. ЦИШЕВИЧЪ, ГЕРАСИМЪ ЛУКИНЪ (онъ же Чишевичъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Новогрудск. у., Мирск. в., д. Симакова, 33 л.; — Минск. О. С. (во 2 р.), 149, 152, 1 ч. 925 и 1 ч. 1645 У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 63811, арест. отд. 3 г. и 8 м. Исп. 12 Марта 905, счит. ср. съ 1 Іюня 904. | 900 23382 169 М.
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