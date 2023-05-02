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Бланкенфельд Кадес Мееров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бланкенфельд
Имя
Кадес
Отчество
Мееров
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 35
Источник
Скан
Оригинальная запись
130071. БЛАНКЕНФЕЛЬДЪ, КАДЕСЪ Мееровъ. Мщ. г. Шавлей, 72 л.; — М. С. 1 уч. Газенп.-Гробин. окр. 30 Сент. 909, 50 М., тюр. 1 м. Исп. 15 Окт. 909.

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