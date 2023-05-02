Пахоменков Павел Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пахоменков
- Имя
- Павел
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 212
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7506. ПАХОМЕНКОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ, 32 л., Рославльск у., Костыревск. в., д. Новая-Буда. Смоленск. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 5 л 4 м. и пор пр. 2 г Исп. 10 нояб. 923
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