Михельсон Петр Германов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Михельсон
- Имя
- Петр
- Отчество
- Германов
- Дата исполнения приговора
- 06 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 166
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33774. МИХЕЛЬСОНЪ, ПЕТРЪ ГЕРМАновъ. Мщ. г. Юрьева, 19 л.; — Рижск. О. С. (въ 3 р.), 134, 135, 140 и 1 ч. 1483 У., тюр. 4 м. Исп. 6 Апр. 905. | 902 15263 1643 У., по сов. съ приг., напеч. въ 901 г. № 49479. | 900 20437 169 М.
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