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Щапов Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щапов
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
18 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 262
Источник
Скан
Оригинальная запись
8384. ЩАПОВ, ИВАН ИВАНОВИЧ, 37 л. Гр. Костромск. у., Куниковск. в., д. Погоста-Венеи; - Н. С. 8 уч. Костромск. у. Кража, лиш. св. 2½ г. Исп. 18 окт. 919.

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